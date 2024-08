Ces plantes invasives qui prennent racine

Vers un nouvel équilibre



Dans la fraîcheur matinale du Jardin botanique, sur les hauts de Neuchâtel, Blaise Mulhauser développe son point de vue. À ses yeux, lutter indéfiniment est une chimère. « Il faut que nous soyons très modestes et que nous acceptions que, de toute manière, la dynamique naturelle de certaines espèces sera plus forte que la lutte de l’être humain ». En restant confiant, le directeur du Jardin botanique évoque les aspects positifs de tels changements. Selon lui, « tout ceci vient nous montrer que la vie est toujours présente et qu’elle arrive à se maintenir et se développer ». S’il ne peut assurer avec certitude l’aspect futur des forêts neuchâteloises, le biologiste et écologue affirme qu’ « il faut faire confiance aux espèces qui sont là depuis 8'000 ans comme le hêtre et le chêne. Ces dernières n’ont pas dit leur dernier mot et normalement, elles devraient pouvoir continuer à équilibrer la forêt ». /mkr