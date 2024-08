Travaux en cours à la gare d’Auvernier

Déjà sept mois de travaux à Auvernier. Le chantier de réfection des voies et des aiguillages va bon train. Depuis février, les ouvriers s’affairent sur les 500 mètres de voies après la gare d’Auvernier en direction de Colombier. Déjà trois aiguillages ont été changés et les travaux de génie civil sont terminés. « Il nous reste quatre aiguillages et l’ensemble des voies à renouveler », explique la cheffe de projet Melissa Anzellotti.

Ce projet fait partie du programme des CFF, qui assure le renouvellement des infrastructures ferroviaires arrivant en fin de vie. Notamment, les traverses en bois des aiguillages, installées en 1998. « Ces traverses en bois ont une durée de vie d’environ vingt-cinq ans », précise Melissa Anzellotti. « À la place on mettra des traverses en béton, qui ont une durée de vie supérieure, soit environ 40 ans. »





Nuisances sonores difficiles à limiter

Ces travaux d’ampleur demandent l’intervention sur les voies d’environ une vingtaine d’ouvriers par jour, ainsi que de grosses machines de chantier. Tout cela engendre des nuisances sonores pour les riverains. « On essaye au maximum de limiter les bruits avec des panneaux phoniques, mais parfois c’est compliqué. Particulièrement sur les chantiers ferroviaires, car ils sont mobiles », ajoute Melissa Anzellotti. De plus, certains bruits assurent la sécurité des ouvriers sur le chantier, comme les alarmes qui se déclenchent quand un train s’apprête à traverser la zone de chantier.