Discrimination des personnes LGBTIQ : plan d’action du Conseil d’État

L’enquête démontre donc que dans le canton de Neuchâtel, comme ailleurs, les personnes LGBTIQ sont exposées à des violences et des discriminations. Partant de ce constat, le Conseil d’État a ainsi déterminé trois axes d’actions, précise Florence Nater, conseillère d’État en charge de la cohésion sociale : renforcer la sensibilisation et la prévention en particulier auprès des jeunes et des professionnels, soutenir de façon ciblée des partenaires privés et désigner l’Office de la politique familiale et de l’égalité comme interlocuteur privilégié au sein de l’administration cantonale. Un demi-poste de travail sera créé et un budget annuel de 50'000 francs sera octroyé pour mettre en œuvre ces mesures.