Jour J pour les Promos

Certains stands emblématiques qui avaient disparu de la circulation sont de retour. Le Casino La Grange s’est associée avec le FC Le Locle. Les clubs service Lions et Rotary ont trouvé de nouveaux emplacements plus grands, assure Alexandre Leuba.

Cette édition des Promos se tient en même temps que quatre matches de quarts de finale de l’Euro de football : Espagne-Allemagne et Portugal-France vendredi soir et Angleterre Suisse et Pays-Bas-Turquie samedi soir. Certains stands seront équipés de téléviseurs pour retransmettre ces rencontres. /cwi