Ana Mendieta laisse sa trace à La Chaux-de-Fonds

Figure militante et proche de l’environnement, Ana Mendieta s’est donc imposée dans un « milieu viril », selon David Lemaire. Jusqu’à son décès en 1985 à New York, à l’âge de seulement 36 ans, l’artiste a créé plus de 100 films. Ses œuvres ont également fait l’objet de 56 expositions monographiques et de 120 collections publiques aux quatre coins du monde. Une artiste connue dans le monde entier donc. Pour David Lemaire « c’est un privilège de pouvoir la mettre en dialogue avec des artistes de la région, en l’occurrence Maria Tackmann. »