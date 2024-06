« C’est quoi ton truc ? » sur la médiation dans le canton

Dans le canton de Neuchâtel, deux associations se mobilisent pour permettre aux personnes en conflit d’exprimer ouvertement et librement, dans un contexte confidentiel, les problèmes qu’elles rencontrent. Il y a l’Association MédiaNE et l’Association neuchâteloise de médiation familiale (ANMF).

Utile dans de nombreux types de conflits, la médiation est rapide et peu chère en comparaison à la voie judiciaire. Elle a même sa journée internationale, le 18 juin. L’occasion d’en parler avec les actrices et acteurs du canton de Neuchâtel. Oriane Aubert, Léonie Jeanrenaud et Alessandra Fava étaient les invités de « La Matinale ».