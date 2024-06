Une taxe pour les eaux pluviales dans la commune du Locle

La commune du Locle introduit une nouvelle taxe pour le traitement des eaux pluviales. Celle-ci découle de l’arrêté voté en septembre 2022 par le Conseil général sur les tarifs de l’assainissement des eaux.

La Ville a répertorié toutes les surfaces imperméables telles que toits et parkings pour taxer les propriétaires. Ceux-ci seront informés par courrier ces prochains jours. Et avant de passer à la caisse avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, certains de ces propriétaires pourront faire baisser le montant de leur facture.





« Très gros travail de relevé »



Dans son communiqué officiel, la Ville du Locle explique avoir mené « un très gros travail de relevé des différentes parcelles et surfaces perméables ou imperméables qui les composent ». Un relevé qui n’inclut pas les systèmes d’infiltration ou de récupération d’eau (comme des citernes) mis en place par les propriétaires. Ce sont donc à ces derniers de signaler l’existence de telles installations sur leurs parcelles pour faire diminuer la facture. L’enjeu est important, car les tarifs d’assainissement des eaux sont appelés à augmenter ces prochaines années.

Les autorités estiment cependant que la majorité des contribuables sera gagnante. Et que l’introduction de cette nouvelle taxe permettra à la Commune de retrouver en 2024 pour l'assainissement des eaux le montant qu’elle percevait en 2022, avant le changement de règlement.





Dans le sol plutôt que dans les égouts

Le Locle n’est pas la première commune de Suisse à taxer le traitement des eaux pluviales. Le but est de responsabiliser les propriétaires, de les inciter quand c’est possible à alimenter les nappes phréatiques plutôt que de saturer le réseau d’évacuation des eaux. Dans le cas du Locle, cela soulagera un peu la Step qui n’est plus aux normes depuis longtemps. En attendant la construction d’une nouvelle (et coûteuse) infrastructure, mais ça, c’est une autre histoire… /vco