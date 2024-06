Un site comme porte d’entrée du canton de Neuchâtel

Améliorer l’accueil et l’intégration et faciliter l’installation de nouveaux habitants dans le canton. Ce sont les objectifs du nouveau site internet du canton de Neuchâtel. Présenté ce jeudi matin, il s’intitule « neuchâtel-un-canton-à-vivre.ch ». Il s’insère dans la campagne dédiée à l’attractivité résidentielle, lancée il y a un an et demi par les autorités cantonales.

Cette plateforme marketing s’adresse à la population neuchâteloise, aux futurs habitants du canton et aux potentiels intéressés à venir s’installer dans la région. « On trouve sur ce site toute l’information nécessaire pour bien s’installer, facilement, se sentir accueilli. Donc c’est vraiment un instrument clé », développe Roland Nötzel, le délégué à la domiciliation du canton de Neuchâtel. Cette plateforme s’adresse aussi aux entreprises de la région, pour les aider dans leurs processus de recrutement. Finalement, le portail veut également insuffler de l’intérêt pour le canton. Il s’adresse donc également aux Neuchâtelois.