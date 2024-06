L'appel à projets de Pro Natura fait mouche

L’appel à projets lancé par Pro Natura Neuchâtel rencontre le succès. Lancé en mai 2023, il vise à favoriser la biodiversité dans le canton de Neuchâtel et s'étend sur une période de dix ans. Un engouement salué par Gaëlle Vadi, chargée d’affaire pour l’association : « On espérait fortement être suivis par les gens et on est vraiment ravis de voir que les gens sont derrière nous. » Selon elle, toutes les idées sont bonnes à prendre, même les plus folles.

A l’occasion de la journée mondiale du martinet, jeudi, quarante nichoirs seront installés sur le collègue de Rochefort, à l’initiative d’une habitante. « Elle a eu cette idée un peu folle et elle est venue nous en parler. »