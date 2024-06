Disparition de Ben : Môtiers Art orphelin

Il avait exposé au MoMa à New York, au centre Pompidou à Paris… et à Môtiers Art en plein air. Ben est décédé ce mercredi à 88 ans à Nice. L’artiste était connu pour ses slogans rédigés en lettres manuscrites blanches sur fond noir.

Benjamin Vautier de son vrai nom « a été découvert sans vie à son domicile » selon le parquet de Nice. Les premiers éléments de l’enquête font état d'une plaie par arme à feu. Cette disparition a provoqué une avalanche de réactions. La ministre française de la Culture Rachida Dati a évoqué un artiste de légende. Le Niçois possède une réputation internationale : en 1992, lors de l’exposition universelle de Séville, il provoque en écrivant « La Suisse n'existe pas ».







Ben : « Ah, mais c’est bien Môtiers. »

Ben avait également exposé dans la région. Et notamment à Môtiers Art en plein air. L’artiste franco-suisse avait d’ailleurs tissé des liens forts avec ses fondateurs, Marie et Pierre-André Delachaux. En 1995, il réalise l’affiche intitulée « Môtiers ne fait rien à moitié » et expose dans le village. « Ça s’est fait un peu comme ça. Puis après ça s’est enchainé. À chaque exposition, on lui proposait quelque chose. Il n’est jamais venu ici à Môtiers », raconte Pierre-André Delachaux. « Et chaque fois qu’on parlait avec lui, il nous disait "ah, mais c’est bien Môtiers". Il imaginait le paysage, ses peintures sur des volets ou sur des bancs. Il nous a toujours dit qu’il était très content. » Marie Delachaux se souvient aussi des échanges avec le Niçois : « Quand on arrivait chez lui, un jour il nous a dit "Bonjour Môtiers !" Au téléphone aussi. »