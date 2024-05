L’AVIVO Neuchâtel met sur pied une journée dédiée aux ainées

Les finances en fil rouge

Les thèmes de la journée sont très variés, mais s’articulent autour d’un fil rouge commun : les finances des ainées. « Cette baisse du pouvoir d’achat touche en premier lieu les personnes âgées. C’est la raison pour laquelle on a cherché à composer un menu autour de cette question », développe Claude-Alain Kleiner. Le président de l’AVIVO n’hésite d’ailleurs pas à qualifier le pouvoir d’achat des ainés de « défi principal » sur les prochaines années.





Affluence plus importante qu’espérée

C’est la première fois à Neuchâtel qu’une manifestation de ce style voit le jour. Alors forcément on peut se demander combien de personnes les organisateurs espèrent rassembler à la ferme de Pierre-à-Bot le 30 mai. « On s’était dit dans un premier temps que si on avait 20 personnes par section, donc 80 au total, on était du bon côté. Aujourd’hui, on a passé la barre des 120, dont une vingtaine de non-membres de l’AVIVO », se réjouit Claude-Alain Kleiner. /dpi