Un mois pour célébrer les livres

Valoriser le partage

Derrière cette manifestation, le comité veut entretenir la notion de partage qui unit le lecteur et les auteurs. « Le partage, c’est le maitre mot de ce Mois du livre. La rencontre, c’est toujours passionnant. On le voit quand il y a des séances de dédicaces notamment. Ça amène beaucoup de discussion et notamment beaucoup chez les jeunes qui ont des questions intéressantes », développe Thierry Amstutz





Un attachement à la région

Outre le Mois du livre, l’Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens met sur pied plusieurs évènements durant l’année comme le Salon du livre qui aura le 3 novembre au port de Neuchâtel. Des occasions qui permettent de constater l’amour porté par les lecteurs aux textes écrits dans la région. « Le public est très friand et fidèle. C’est un plus pour les auteurs, qui doivent composer avec des conditions difficiles », explique le président de l’association. /dpi