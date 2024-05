Marin : jeune scootériste tué dans un accident sur l’A5

Tragique accident sur l’autoroute A5 à Marin samedi. Peu avant 22h30, la Centrale Neuchâteloise d’Urgence a été informée d’un accident de circulation survenu entre Marin et Thielle. Une collision s’est produite entre un automobiliste âgé de 33 ans et un scootériste âgé de 17 ans, tous deux domiciliés dans la région. Sous l’effet du choc, le conducteur du deux-roues a été projeté en l’air et a lourdement chuté sur la chaussée. Il est malheureusement décédé des suites de ses blessures, malgré l’intervention rapide du SMUR, des ambulanciers du SPS de Neuchâtel et de la REGA.

L’autoroute A5 en direction de Bienne a été fermée au trafic jusqu’à 4 heures pour les besoins de l’intervention. Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les causes et les circonstances de cet accident. Cette affaire a mobilisé huit patrouilles de police dont le groupe technique accident de la Police neuchâteloise ainsi que le care team pour la prise en charge des témoins de l’accident. /comm-lgn