Stationnement : la campagne pour le « oui » est déjà lancée à La Chaux-de-Fonds

La campagne en vue de la votation du 9 juin sur la politique de stationnement est lancée à La Chaux-de-Fonds. C’est le camp du « oui » qui a décidé de tirer le premier, à six semaines du verdict populaire.

Gagnante des élections communales, la gauche chaux-de-fonnière est soutenue par l’Association transports et environnement, la Grève du climat, le WWF, Mobilité piétonne suisse et Pro Velo Neuchâtel. Le TCS ne figure pas dans ce groupe, mais ne s’oppose pas au changement proposé par la Ville et combattu par référendum.





« Sortir de l'automatisme de la voiture »



Ce comité rappelle que les pendulaires ont dû faire un effort en 2020, et il estime que cette fois, c’est au tour des Chaux-de-Fonniers. Ces derniers sont, selon les dernières études de trafic (qui datent de 2010), les principaux responsables (à 65%) du trafic motorisé en ville. En matière de mobilité, La Chaux-de-Fonds « a beaucoup de retard » et il s’agit « de sortir de l’automatisme de la voiture », argumente le comité.

« Seule une contrainte sur la voiture permet un report modal », avance le popiste Maximilien Cugnet. Il estime que La Chaux-de-Fonds ne peut pas se contenter d’attendre qu’une offre plus attractive de transports publics lui tombe toute cuite dans le bec, c’est à la Métropole horlogère de changer ses habitudes.