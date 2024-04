Une bonne préparation pour le BCN Tour

Pour mieux comprendre, on peut comparer le corps à la mécanique d’une voiture. « On passe les rapports un à un, on décélère avec le frein moteur, on fait en sorte que les pièces soient bien huilées et qu’il y ait assez de carburant pour faire les kilomètres dont on a besoin », ajoute Jean-Léon Bart. À noter que le repos est aussi important avant et après ce genre d‘effort, afin d’éviter des conséquences néfastes.

Au niveau des inscriptions, les organisateurs peuvent se réjouir, le cap des 5'000 participants pourrait déjà être franchi ce mercredi soir. Un chiffre largement supérieur à l’année dernière, au même moment. /mne-fba