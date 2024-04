Des résidences à La Chaux-de-Fonds pour les artistes des arts de la rue

Un encadrement professionnel pour les artistes des arts de la rue. Le CCHAR, le centre de création helvétique des arts de la rue basé à La Chaux-de-Fonds, propose des résidences de création, de janvier à août 2025. Les artistes avaient jusqu’au 15 avril pour se manifester. Sept compagnies, issues de Suisse romande et alémanique, devraient être retenues, le jury doit encore se prononcer. Jennifer Wesse Moser, coordinatrice du CCHAR, a expliqué mardi dans La Matinale RTN, que c’était un plaisir de découvrir la richesse des candidatures. « C’est toujours un petit bonheur de dépouiller ces dossiers et de découvrir la richesse des arts de la rue suisses. Cette année nous avons de la danse, du théâtre, du cirque, comme ça arrive très souvent, mais on a aussi de l’opéra, un Drag cabaret, de la performance, du théâtre radiophonique, du théâtre itinérant et sauvage et du théâtre sensoriel. »