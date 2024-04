La carte citoyenne en test à La Chaux-de-Fonds

Mieux intégrer les personnes relevant d’asile à la vie de La Chaux-de-Fonds. C’est le principal objectif de la nouvelle carte citoyenne de la Métropole horlogère. Un projet pilote y est actuellement en test. Mise en place depuis mars 2024 par le Service d’intégration et de cohésion sociale, la carte prend la forme d’une fonctionnalité supplémentaire sur l’application de monnaie locale « L’Abeille ». Chaque personne qui y souscrit pourra bénéficier de plusieurs avantages. L’application permet notamment de stocker ses cartes de membres à la bibliothèque et à la ludothèque, mais offre aussi mensuellement des bons d’entrées gratuits dans diverses infrastructures culturelles et sportives de la ville. Les bénéficiaires reçoivent également des notifications informatives sur les évènements qui ont lieu en ville.