Le développement solaire se poursuit sur certains bâtiments communaux

Le solaire est au beau fixe. Cinq centrales solaires participatives ont déjà vu le jour dans le canton de Neuchâtel, sous l’impulsion de Coopsol. Deux projets sont actuellement ouverts aux nouvelles souscriptions, du côté du collège Longereuse à Fleurier et de la salle polyvalente d’Auvernier. Les habitants des deux communes sont privilégiés dans ce processus. « On essaye en priorité de le faire » explique Jean-Luc Nagel, co-président et membre fondateur de Coopsol, la coopérative solaire de Neuchâtel. « Mais ce n’est pas toujours le cas, on a des coopérateurs de tout le canton de Neuchâtel. » Plus de 400 personnes ont déjà aidé au financement des projets de la coopérative, ils totalisent au total 1,3 million de francs de capital.