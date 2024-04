La Villa Fallet à la recherche de son histoire

Le projet de restauration de la Villa Fallet à La Chaux-de-Fonds avance bien. Depuis l’acquisition de ce bâtiment patrimonial par la Ville il y a près de deux ans, différentes recherches historiques, scientifiques et matérielles sont menées avec l’aide d’institutions telles que l’Université de Neuchâtel, l’EPFL et la Haute école spécialisée de Berne. L’objectif est d’en apprendre davantage sur l’histoire et l’état d’origine de la villa. Cette maison de Style sapin a été réalisée entre 1906 et 1907 par les élèves de l’Ecole d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds, dont faisait partie Charles-Edouard Jeanneret, qui deviendra Le Corbusier.

Les sondages réalisés sur la villa permettront de déterminer « si ce qui était là à l’origine se trouve encore maintenant sur les murs et dans les sols, et si ce qui se trouve encore aujourd’hui est restaurable, afin que l’on puisse montrer au public à quoi ressemblait la Villa Fallet lorsqu’elle a été créée en 1906-1907 », nous explique Marie Gaitzsch.