Bilan noir pour l’or blanc

Il suffirait pourtant d’une relativement bonne saison pour relancer la machine, explique Christian Wuthrich. Un autre téléski qui n’a ouvert qu’une dizaine de jours c’est celui du Crêt-Meuron. Cependant, les exploitants sortent la tête de l’eau. Les jours d’ouverture ont été radieux et ont amené de nombreux skieurs. Un dynamisme qui est en partie due à l’attractivité du site de La Vue-des-Alpes et de son exposition de photo qui a amené beaucoup de visiteurs. Les recettes de la buvette au bas des remontées leur a permis de mettre du beurre dans les épinards.





Vers une diversification de l’offre de loisir

Une diversification des activités auxquelles pensent déjà plusieurs stations. La Robella est la plus avancée dans ce domaine. Elle propose un tourisme quatre saisons et compte de moins en moins sur les sports d’hivers pour tourner. Cet hiver La Robella n’a pas ouvert son domaine skiable. À l’avenir de plus en plus de stations vont venir se frotter à ce marché. Mais cette concurrence n’est pas vue d’un mauvais œil par la station.