Le collectif les Hirondelles s’installe à Pontareuse

La vie a repris possession de Pontareuse. Ce hameau des hauts de Boudry, propriété de la Fondation Addiction Neuchâtel, accueillait jusqu’en 2017 des personnes en situation de dépendance. Depuis, plus rien, ou presque. Mais ce samedi matin, une cinquantaine de personnes ont pris possession des lieux. Elles appartiennent au collectif les Hirondelles qui regroupe de jeunes paysans. Leur but : développer sur les terrains de Pontareuse un projet d’expérimentation agricole en adéquation avec les enjeux climatiques. Les membres entendent rester sur place autant que possible, jusqu’à ce qu’un autre projet se dessine pour le site.