Biblioweekend : un festin littéraire sur trois jours

Des contes à croquer, des recettes de famille, ou encore des menus historiques datant du 18e siècle : le Biblioweekend 2024 va se décliner à toutes les sauces. Entre le 22 et le 24 mars, l’événement national réunira plus de 400 bibliothèques suisses pour près de 800 animations. Le thème de cette année, « À table ! », se retrouvera autant dans les histoires contées que dans les activités. Dans le canton de Neuchâtel, une cinquantaine d’animations sont au menu pour attirer petits et grands. « On parlera de table à manger, mais aussi de table de ping-pong ou d’audiovisuel », détaille Isabelle Emmenegger, vice-présidente de l’association BiblioNeuchâtel.