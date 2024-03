Performance : Mehkala, l’artiste fétichiste qui manie les cordes

Dans ses sessions, Mehkala crée des structures en cordes sur le corps, afin d'immobiliser la personne et éventuellement de la suspendre. L'artiste fétichiste pratique cet art depuis plusieurs années. Elle a commencé d’abord comme personne attachée, avant de devenir celle qui attache. Elle a commencé par assimiler toutes les techniques de la branche du BDSM avant de se spécialiser dans le shibari : techniques d’attache, de suspension, comment adapter les cordes aux corps sans les mettre en danger. Il a ainsi fallu apprivoiser les risques. Pour les pallier, elle s’est formée à des bases d’anatomie, de communications verbales et non verbales, mais aussi aux mesures de sécurité. Chaque rendez-vous est minutieusement préparé, en prenant en compte les envies et les limites de chaque personne. Son métier la mène au plus proche des clients et de leur besoin de lâcher-prise.