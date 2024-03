Davantage de places en parascolaire à La Grande Béroche

Le Parti socialiste de La Grande Béroche a déposé mercredi une initiative populaire pour permettre aux enfants scolarisés de la 1e à la 8e Harmos de trouver des places en parascolaires. Dans un communiqué, le parti à la rose estime que les mesures prises par la Commune et par la commission Enfance et Jeunesse « vont dans le bon sens, mais sont insuffisantes ». C’est pourquoi les socialistes de la commune lancent l’initiative « Parascolaire : 1 demande = 1 place, pour les enfants scolarisés de la 1ère à la 8ème années Harmos ». Pour eux, le nombre de places ne s’adapte pas aux besoins des parents et aux exigences légales en vigueur. Cette initiative vise donc à « mettre fin aux inégalités de traitement pour les parents et les familles ». Le PS La Grande Béroche a récolté environ 950 signatures, l’échéance de l’initiative était prévue le 10 mai. Ainsi, les démarches nécessaires pourront être mises en place au plus vite par les autorités compétentes, selon le communiqué. /comm-fba