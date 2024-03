La Chaux-de-Fonds : paysages jurassiens et espace ne font qu’un au MBA

L’exposition est divisée en cinq sections. « La première est plutôt générale et permet de rentrer dans la thématique en confrontant des paysages alpins et d’autres extraterrestres », raconte Jill Gasparina. La deuxième partie s’intitule « Jura tropical » et revient sur l’ère géologique du Jurassique, lorsque la région était recouverte d’une mer tropicale et de sa faune. La troisième section « spécule sur ce que pourrait être le devenir martien du Jura avec cette idée d’un territoire qui s’assèche », poursuit la commissaire de l’exposition. Ensuite vient « une salle ‘imagine ce qu’on pourrait emporter comme peintures jurassiennes dans un vaisseau spatial qui chercherait à quitter la terre devenue inhabitable’ », relate Jill Gasparina. Finalement, l’exposition se termine sur une note plus optimiste avec notamment l’œuvre de Caroline Bachmann qui a inspiré la commissaire.