Coup de propre pédagogique pour le Seyon

Le Seyon a eu droit à un nouveau coup de propre ce samedi. L’association SeyonVivant, anciennement APSSA, a organisé son traditionnel nettoyage annuel de la rivière. Une cinquantaine de bénévoles a participé à l’opération pour ramasser divers déchets ménagers, canettes et protections hygiéniques qui se retrouvent dans le cours d’eau. Au fil des années, il y a de moins en moins de déchets, estime Alain Lugon. Le biologiste et membre du comité de SeyonVivant, reconnaît qu’il y a quand même beaucoup de choses à ramasser, mais des objets plus petits qu’avant. « On trouvait par exemple avant des restes de machines agricoles », relève Alain Lugon.