Le plastique nous mènera-t-il au précipice ?

Aux côtés du documentaire de Peter Charaf figurent de nombreux films visant à montrer la beauté de la nature au public. Certains ont été primés et révélés durant la soirée de lancement le 2 mars au Sentier. Ruptures d’Arthur Gosset a raflé une double récompense avec les Prix de Jouvent et d’Albert Schweitzer. Le documentaire suit le destin de six jeunes, sortis de hautes écoles, qui choisissent de claquer la porte aux destins tous tracés. Le jury du Prix de Jouvence parle d’un « résultat très authentique et porteur de sens positif ». Le jury du Centre écologique Albert Schweitzer parle, lui, d’un « film qui fait réfléchir sur la complexité d’assumer une véritable rupture ». Autre film primé et révélé lors de la soirée du deux mars, Naïs au pays des loups est lauréat du Prix Tournesol 2024, un « film magnifique qui a su convaincre par son récit touchant et intergénérationnel ».