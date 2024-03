La cavale du Musée d’histoire du Locle

Un renard empaillé. Des pierres précieuses. Un rouet. Autant d’objets qui ont constitué un jour le Musée d’histoire du Locle et qui auraient pu disparaître. Pour cause, la longue cavale du musée, chassé de chacun des lieux qu’il a habités avant d’arriver finalement en 1991 aux Moulins souterrains du Col des Roches. Aujourd’hui dépositaire des collections historiques, la fondation inaugure samedi une double exposition, « Recherche locaux désespérément : le Musée d'histoire du Locle de 1849 à nos jours ». La première partie, temporaire, retrace le parcours tumultueux du musée et dure jusqu’au 10 novembre. La deuxième, permanente, met en valeur ses objets les plus rares sous la forme d’un « cabinet de curiosités ». Une double inauguration indispensable pour rendre hommage aux collections longtemps oubliées, explique Caroline Calame, conservatrice des Moulins souterrains.