Neuchâtel : cinquante noms de femmes sortis de l’ombre

Elles ont marqué la cité de Neuchâtel ou ont été marquées par celle-ci. Cilette Ofaire, Cécile Cellier ou encore Hélène Dubied-Chollet, autant de noms de femmes oubliées par l’histoire. Des artistes, politiciennes, paysannes, des femmes sorties de l'ombre dans le cadre d'un projet mandaté par la Ville de Neuchâtel. Celle-ci a publié ce matin, en collaboration avec l’Université de Neuchâtel, une liste de 50 notices biographiques de femmes - ou groupes sociaux méconnus - qui ont fait partie de la vie de Neuchâtel et qui pourtant n’ont pas été retenus par la mémoire collective. Un projet qui vise, à terme, à faire connaître ces femmes « longtemps écartées de la vie publique et à utiliser ces noms pour rendre l’espace public plus inclusif », précise Nicole Baur, conseillère communale.