Rochefort : un lotissement de douze habitations mis à l'enquête

Le Conseil communal n’est pour autant pas inquiet de l’ampleur du projet. « L’augmentation potentielle générée par ce projet – comme d’autres d’ailleurs – est intégrée à l’évolution démographique attendue », écrit le Conseil communal. Il dit tenir compte du potentiel de construction de la commune et des autres projets à venir. Un crédit pour l’amélioration des infrastructures dans ce secteur avait par ailleurs déjà été voté par le Conseil général, pas de soucis à se faire dès lors pour les routes et les canalisations. Pas d’inquiétude non plus pour la capacité des écoles : en termes de surface, l’exécutif précise qu’une classe pourrait être aménagée rapidement dans le Collège de Rochefort qui comprend actuellement 4 classes pour un total de 80 élèves. Accueillir de nouveaux habitants « est toujours réjouissant », ajoute la Commune. Ils seraient intégrés « au gré des opportunités avec une vie locale et dynamique ». L’exécutif ajoute que le « développement démographique tel qu’il est planifié » lui paraît maîtrisable.