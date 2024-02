Les truites neuchâteloises mordront-elles à l’hameçon cette année ?

Le seul moyen d'en avoir le coeur net est de reprendre les recensements de poissons. Un but que vise le Canton cette année, le dernier ayant été réalisé entre 2017 et 2019 avec plusieurs stations dans le canton. « Cette campagne nous a permis d’établir une stratégie de repeuplement ciblée, là où les secteurs affichaient un manque de reproduction », explique Robin Berger. La plupart des secteurs n’ont pas ce problème et ont donc été laissés à une reproduction naturelle. « Une population saine est une population où on compte un nombre de juvéniles suffisant et une pente déclinante vers les individus plus vieux », détaille Robin Berger. S’il y a suffisamment de jeunes poissons, alors la population est « fonctionnelle » et elle peut se reproduire naturellement.