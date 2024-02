Le programme Escabeau porte ses fruits à l’UniNE

Les premiers réfugiés ukrainiens arrivés en Suisse il y a deux ans en raison de la guerre ont décroché récemment leur diplôme à l’Université de Neuchâtel. Elle s’appelle Olga et lui Mykhailo et ont tous deux 25 ans. Ils ont bénéficié du programme Escabeau mis sur pied par l’UniNE. Un programme qui existe depuis 2018. « Il peut concerner aussi bien les personnes qui ont obtenu un diplôme dans leur pays d’origine, celles qui le réalisaient avant de devoir partir de leur pays et finalement les gens qui ont le potentiel, mais qui n’ont pas pu débuter de hautes études », explique Michael Vögtli, responsable du service académique de l’Université de Neuchâtel.