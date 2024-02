Opération « garder son siège » pour les Verts à La Chaux-de-Fonds

L’environnement et le climat, mais pas que…

Les Verts misent sur leur thème de prédilection pour ce scrutin dans la Métropole horlogère, à savoir le climat et l’environnement. Le parti écologiste propose notamment une végétalisation de la ville, de développer la mobilité douce et de limiter le trafic motorisé. De plus, les Verts veulent notamment créer des synergies avec le milieu agricole. Un objectif qui s’annonce difficile, mais pas impossible. « J’ai l’impression que notre message n’est pas encore correctement entendu. On doit se remettre nous aussi en question, car on veut se rapprocher avec l’agriculture », détaille Grégory Rochat.