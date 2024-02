Le Handball Club Neuchâtel recrute des joueuses

En plus de l'équipe en 3e ligue Dames pour les actives, le club du littoral compte une seule équipe féminine de moins de 18 ans. Les plus jeunes jouent dans des équipes mixtes M13 et M15 et la session découverte vise d'abord à amener de nouvelles joueuses à ces équipes. Mais si les conditions sont réunies, une nouvelle équipe féminine de moins de 14 ans pourrait voir le jour à la saison prochaine. « Créer une nouvelle équipe demande beaucoup de ressources », précise Carolin Thevenin, coach de l'équipe M18.