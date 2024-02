Les ados sur les écrans sans culpabilité

Du coup, Niels Weber s’est dit qu’il fallait faire un trait d’union entre ces parents et leurs enfants. « Je me suis aussi rendu compte que les ados sont aussi en demande de conseils pour gérer ces écrans. (…) Le but ce n’est pas d’avoir un livre alibi ou mode d’emploi à donner aux ados en leur disant maintenant débrouille-toi, mais de leur donner un outil où ils peuvent aller trouver de l’information quand ils en ont besoin. » Il ne s’agit pas non plus d’avoir des réprimandes sur les écrans « mais plutôt de leur donner des informations sur comment ça marche, comment fonctionnent les algorithmes, comment fonctionnent les jeux vidéos ou encore qu’est-ce qui fait que c’est difficile d’arrêter une partie de Fortnite ou encore pourquoi on a toujours envie d’aller visionner de nouvelles vidéos TikTok. » Pour Niels Weber, il est aussi important de faire comprendre que « le nombre d’heures passées devant l’écran n’est pas forcément l’argument principal qu’on devrait mettre en place. » Il faut plutôt privilégier le type de contenu. Mais il faut aussi garder une priorité dans les choses qui doivent être faites dans leur journée. Et ces priorités, ce sont les parents qui doivent les mettre. Niels Weber recommande d’ailleurs aussi aux parents de lire le livre. /sma