La musique classique pour petits et grands

Les musiciens qui jouent pour les Concerts Bébé varient à chaque rencontre. Cette fois-ci, c'est le Trio Kapital qui a performé pendant trente minutes devant les enfants, certains attentifs, d'autres plus animés. « Quand on joue devant des enfants, on est préparé, on sait à quoi s’attendre et on doit mieux s’écouter, note le violoniste Emile Abeille dans un sourire. Mais c’est aussi très gratifiant, on stresse moins car on sent le lâcher prise dans la salle. »





Les Concerts Bébé durent toute l'année. Les dates de janvier à juin ont déjà été annoncées. Un prochain rendez-vous à Neuchâtel prendra place le 23 février. La Chaux-de-Fonds en accueillera aussi un le 17 mars.