L’Observatoire de Neuchâtel, star d’un événement culturel « majeur » en 2026

L’Arc jurassien, berceau de l’horlogerie. On sait moins que l’Observatoire de Neuchâtel a contribué à l’essor de cette industrie. Une grande exposition prévue en 2026 veut nous faire découvrir ce riche patrimoine.

La troisième édition d’Automates & Merveilles espère avoir une portée nationale. Son défi : vulgariser l’histoire de ce site niché sur la colline du Mail à Neuchâtel, qui a donné l’heure à la Suisse entière aux 19e et 20e siècles.

L’expo aura lieu sur quatre sites, le Musée international d’horlogerie à La Chaux-de-Fonds, le Château des Monts au Locle et le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Observatoire, géré par l'association EspaceTemps.





La mesure du temps « une discipline fabuleuse »



« La mesure du temps est une discipline fabuleuse, omniprésente dans le fonctionnement de notre société. Mais cette discipline est assez complexe et l’un des enjeux sera de rendre ces informations-là de manière accessible à toutes et à tous », explique l’historien chaux-de-fonnier Julien Gressot, auteur d’une thèse sur l’observatoire et engagé comme directeur du projet.