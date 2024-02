Le vin s’expose au Centre Dürrenmatt Neuchâtel

« Dürrenmatt, Hesse, Rilke et le vin », c’est le nom de la nouvelle exposition du Centre Dürrenmatt Neuchâtel. Elle s'ouvre ce samedi et est à découvrir jusqu’au 19 mai. L’exposition rassemble trois auteurs germanophones et leurs écrits autour du vin : Hermann Hesse et son ivresse, Rainer Maria Rilke et son abstinence et Friedrich Dürrenmatt et sa convivialité. Tous trois se sont établis dans une région viticole, ce qui a influencé leurs travaux.