Mieux regarder le Panorama Bourbaki

C’est le chantier le plus important du Panorama Bourbaki depuis la restauration de la peinture et du bâtiment entre 1996 et 2003. L’appareil optique de la salle qui accueille le tableau à Lucerne est en pleine rénovation. Les travaux ont débuté le 8 janvier, la réouverture est prévue pour le 17 février après six semaines de chantier.

L’appareil optique, c’est une structure textile fixée au plafond. Elle permet de donner au panorama son aspect tridimensionnel, en tant que visiteur, on l’oublierait presque. Elle est composée d’un baldaquin, d’un vélum et de voiles solaires qui sont aujourd’hui au cœur des rénovations. Au total, 1'600 m2 de tissu doivent être remplacés, ce qui pèse 200 kg. Cela faisait 40 ans qu’il n’avait pas été touché, et la dégradation de la structure était visible.