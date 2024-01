Le CNIP fait renaître les montres Dubied

Un projet fort avec une symbolique régionale : le Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle va développer une montre baptisée Dubied.swiss en 2024, afin de marquer ses 30 ans. Le CNIP est basé à Couvet, dans les anciens locaux de l’usine Dubied, entreprise connue pour ses machines à tricoter. L’institution forme sur place de nombreuses personnes, mais celles-ci ne s’identifient pas à un produit en particulier. Pour l’instant. L’idée était simplement de créer une montre, mais tout a changé lorsque le directeur du CNIP a retrouvé un ancien modèle « Dubied » daté de 1930 sur un site de vente. « Ce n’était pas très dur, sur Ebay, un vendeur à Rome avait une montre Dubied. De fil en aiguille, on s’est aperçu qu’elle avait un lien avec Couvet », explique Thuan Nguyen. Pierre Dubied lui-même aurait offert 47 montres de ce style en 1930, aux jubilaires de 30 ans et plus au sein de son entreprise.