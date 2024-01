L’inflation représente une facture moyenne de 400 francs en plus par mois

Electricité, primes maladie, biens de consommation, plusieurs dépenses ont pris l’ascenseur ces dernières années avec l’inflation. Souvent présentée en pourcentage, que représente exactement cette hausse globale en ce début d’année 2024 et combien paient en plus les ménages neuchâtelois ? Pour le savoir, nous nous sommes approchés de Calin Ionescu, maître d’enseignement à la Haute Ecole Arc à Neuchâtel. En partant d’un foyer moyen, c’est-à-dire un couple avec deux enfants, nous avons compilé les différentes augmentations que celui-ci subit (TVA, électricité, primes maladie, loyer, charges et alimentation). Résultat, c’est 400 francs par mois que ce foyer paiera en plus par rapport à il y a une année. Un calcul qui ne peut être que théorique, puisque chaque cas est au final particulier, selon sa consommation d’énergie, sa couverture médicale ou encore ses habitudes alimentaires.