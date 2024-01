CAN 2024 : Raoul Savoy mise sur le Maroc et le Sénégal

Engouement croissant

L'équipe gagnante de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 recevra une dotation record de 7 millions de dollars. C'est 40% de plus que ce qui avait été attribué au Sénégal lorsqu'il avait remporté l'édition 2022 disputée au Cameroun. Peut-on dès lors en déduire que le football africain attire de plus en plus d’investisseurs dans son giron et par conséquent draine toujours un engouement populaire énorme ? « Cet engouement est de plus en plus grand, pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Cela s’explique par le fait que la compétition est extrêmement diffusée par les grandes chaines TV. Cela permet à la diaspora de suivre les matches », explique Raoul Savoy.