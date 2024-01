L’œuvre colorée de Louis de Meuron au cœur d’un ouvrage

L’atelier de Louis de Meuron est demeuré intact depuis sa mort. Les lieux ne sont pas accessibles au public, mais Pamela Corvalan nous en a ouvert les portes. Cette grande pièce boisée est surmontée d’une verrière qui permet à la lumière d’entrer. Les murs sont recouverts de tableaux du peintre, de même que le chevalet de Louis de Meuron. L’atelier abrite également la bibliothèque de l’artiste, un piano, son bureau, ainsi que divers objets tels que crânes et animaux empaillés. « C’est une bulle suspendue dans le temps. On pourrait croire que le peintre vient de quitter l’atelier il y a une minute. Il ne manque plus que l’odeur du cigare », indique Pamela Corvalan en rigolant.