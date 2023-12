Les enfants hospitalisés fêtent aussi Noël

Le service de pédiatrie du RHNe se pare de lumières et de décorations. En cette période de Noël, le personnel du Réseau hospitalier neuchâtelois s’est plié en quatre pour permettre aux enfants malades et à leur famille de s’évader un peu. Sapins, pile de cadeaux, traineau fabriqué par le mari d’une des collaboratrices, visite du Père Noël, chacun a mis la main à la pâte pour agrémenter les lieux aseptisés de l’hôpital. Une initiative qui vient des employés et qui s’est petit à petit développée au cours de l’année.