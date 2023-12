La Suisse ne respecte pas la Convention d’Istanbul

Une meilleure prise en charge des femmes migrantes victimes de violences sexistes et sexuelles. C’est ce que demande une coalition de douze associations neuchâteloises en contact avec cette population. Elles ont réalisé un rapport qu’elles ont présenté début décembre à la conseillère d’Etat Florence Nater. L’un des problèmes découle de la Loi sur l’aide aux victimes.

Dominique Quiroga, co-présidente de Récif, qui fait partie de la coalition, a indiqué jeudi dans La Matinale que la Convention d’Istanbul de lutte et de prévention des violences faites aux femmes, que la Suisse a signée, veut que « l’on mette en place des protections et des soins, quel que soit la nationalité et l’endroit où l’on se trouve ». La Suisse est censée la mettre en vigueur depuis 2018. Une mise en œuvre difficile puisque la Loi sur l’aide aux victimes ne reconnait pas les violences faites dans le pays d’origine de ces femmes ni sur le chemin de l’exil. Ce qui fait « que ces femmes passent sous les radars. » Le Canton de Neuchâtel manque aussi cruellement d’interprètes. « C’est un déficit majeur dans tous les Services, y compris ceux qui sont censés avoir un service d’interprétation. Et donc, tout le monde est un peu dans la bricole. »