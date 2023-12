La coqueluche flambe dans le canton de Neuchâtel

Six crèches touchées et deux enfants hospitalisés. Les cas de coqueluche connaissent une flambée dans le canton de Neuchâtel. La maladie touche principalement les enfants en bas âge. Elle reste toutefois facile à soigner, selon le corps médical. Les autorités cantonales se veulent donc rassurantes. Surtout vu le nombre de personnes vaccinées, comme l’explique Laurent Kaufmann, médecin cantonal neuchâtelois : « (…). Avec une telle couverture vaccinale, ce germe circule difficilement. Il circule que par flambée comme actuellement. (…). Les nourrissons sont la seule population vulnérable, qu’il faut protéger dans une telle circonstance. C’est la raison pour laquelle, les messages sont transmis aux crèches, aux professionnels de la santé qui ont un contact direct avec les nourrissons. Nous invitons tous les adultes en contact direct avec les nourrissons à bien vérifier leur couverture vaccinale. Que cette vaccination date de moins de 10 ans, si c’est possible. Il est également recommandé aux femmes enceintes, quel que soit leur statut vaccinal, de se faire vacciner contre la coqueluche dès le deuxième trimestre. C’est bien cette vaccination de la coqueluche en période de grossesse qui permet au nourrisson d’être déjà protégé. »