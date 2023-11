L'école d'ingénieurs va revivre au Locle

L’ancienne école d’ingénieurs va retrouver une vraie dimension au Locle. Le Canton a présenté ce mardi après-midi le projet d’assainissement du bâtiment. Ces travaux, dont le coût n’est pas encore chiffré, pourraient être achevés en 2028. Le lieu accueillera tous les étudiants en ingénierie de la Haute Ecole Arc actuellement répartis sur les sites chaux-de-fonniers et loclois de la HE-Arc. On parle d'une centaine de personnes.

Les Loclois auront donc dû patienter 20 ans après le déménagement de l’école d’ingénieurs à Neuchâtel pour que le Canton revienne chez eux. Pour le conseiller communal loclois en charge du dossier, Cédric Dupraz, c'est « une erreur historique » qui sera réparée.

L’assainissement des deux bâtiments situés à l’avenue de l’Hôtel-de-Ville 7 au Locle a fait l’objet d’un mandat de trois études parallèles. L’équipe lauréate est dirigée par Cédric Schärer. L’architecte explique que son projet permettra de donner une unité architecturale à deux immeubles reliés mais de styles actuellement très distincts.

Une esplanade paysagère sera créée entre le bâtiment assaini et le voisin, le pôle technologie et industrie du Centre de formation professionnelle neuchâtelois, dans le but de créer un effet campus.







Important développement pour Microcity

Un autre locataire que la HE-Arc emménagera en 2028 dans les locaux rénovés : Microcity. Il s’agira d’un développement important pour le pôle d’innovation du canton de Neuchâtel. Il va en effet y installer un centre de compétences dédié aux métiers de l’horlogerie, qui postule pour une reconnaissance nationale. Une dizaine de collaborateurs devraient y prendre place. Actuellement, une vingtaine d’entreprises sont partenaires de ce projet. /vco