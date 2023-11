Un duo régional au Mondial de fondue

Une expérience crémeuse et goûteuse pour deux habitants de Buttes. Olivier Fahrni et Pascal Louis-Jacquet ont participé ce week-end à la 4e édition du Mondial de Fondue à Tartegnin, sur la côte vaudoise. Aucun des deux ne travaille dans la gastronomie ni dans le fromage. Ils se sont donc lancés dans la catégorie « amateur » du concours, parmi 120 participants. « On aime énormément cuisiner et ça nous a semblé normal, vu le nombre de fondues qu’on fait par année, d’essayer une fois », raconte Olivier Fahrni. Après des recherches dans des livres de recettes et des études de l’EPFL, les deux acolytes ont recherché les bons fromages et le bon dosage.