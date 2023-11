La Suisse à deux doigts de l’Euro 2024

Chef de la formation à Young Boys, Gérard Castella était l’invité de La Matinale pour en parler. Il a aussi été question de l’absence de latéral droit de métier dans la sélection nationale : « Murat Yakin préfère avoir six arrières centraux plutôt qu’un seul latéral droit. Ce choix est réellement surprenant. À mon avis, on est un peu pénalisé de ne pas avoir de joueur à ce poste. Pour moi aussi, c’était le moment de lancer Lewin Blum, il joue avec Young Boys en championnat et en Ligue des champions. C’était aussi le titulaire de l’équipe de Suisse des moins de 21 ans l’an passé à ce poste ». /mne