Une association pour aider les mères victimes de violences psychologiques

Les violences psychologiques peuvent être multiples. Au niveau conjugal, cela peut être des insultes et du dénigrement. Il est possible aussi d'avoir une forme de violence institutionnelle. Par exemple, des remarques lors de l’allaitement dans le milieu hospitalier.

Cela ne fait qu’un mois que l’association existe, mais Misha Müller espère aider de plus en plus de femmes: « Ce qu’on souhaite, c’est devenir un soutien à des femmes qui sont dans des situations complexes, en raison des violences psychologiques qu’elles subissent. On aimerait bien établir des collaborations pour aller faire des collectes de données qualitatives et quantitatives. Malheureusement, les causes ne sont généralement pas entendues, si on n’a pas des chiffres, à l’appui. Donc ça, c’est un élément sur lequel on voudrait travailler. »